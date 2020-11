Flughafen Wien bietet "Covid Care Premium Service" an

"Das Covid Care Premium Service ist das ideale Angebot für alle, die einen sorgenfreien Aufenthalt am Flughafen möchten sowie auf dem schnellsten Weg zum Gate gelangen möchten.", heißt es in der Eigenbeschreibung des Angebots auf der Homepage des Airport.

"Die letzten Wochen haben das Reisen verändert. Am Flughafen wird alles unternommen um den Aufenthalt so sicher wie nur möglich zu machen. Im gesamten Terminal gilt eine Schutzmaskenpflicht für Passagiere und Beschäftigte, an den Anstellflächen gibt es Abstandsmarkierungen und es wurden Handdesinfektionsständer aufgestellt. Der Flughafen Wien führt außerdem am gesamten Standort verstärkte Reinigungstätigkeiten durch. So werden Handläufe, Türgriffe und Sanitäranlagen öfter gereinigt, Filter in Lüftungsanlagen werden häufiger gewechselt", heißt es seitens der Verantwortlichen.

Symbolbild PCR-Test - Foto: Austrian Wings Media Crew

Dennoch werden viele Passagiere Sorgen haben, wie Reisen unter den aktuellen Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen möglich ist. "Mit unserem Covid Care Premium Service nehmen wir Ihnen diese Sorgen ab. Sie ersparen sich jegliche Wartezeiten am Check-In, der Gepäckabgabe, der Sicherheitskontrolle oder der Passkontrolle. Unsere Mitarbeiter bringen Sie bis zu Ihrem Abflugsgate und stehen Ihnen bei allen Fragen und Angelegenheiten zur Seite", verspricht man beim Flughafen Wien.

Es stehen zwei Pakete - eines mit und eines ohne PCR-Test - zur Verfügung, die über die Homepage des Flughafens gebucht werden können.

(red / VIE)