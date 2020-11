Covid-Teststation am Flughafen Salzburg neu aufgestellt

Schon zu Beginn der Sommersaison wurde der Wunsch nach einer COVID Teststation direkt am Salzburger Flughafen von Passagieren an den Airport herangetragen, denn viele der Reisende wollten sich vor Antritt ihres Fluges noch vor Ort überprüfen lassen, teilte der Flughafen mit. Um den Bedarf an Testungen am Flughafen Salzburg abzudecken wurde im August in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz eine Teststation direkt im Eingangsbereich-Ankunft eingerichtet. Um noch besser auf den steigenden Testungsbedarf der Menschen reagieren zu können wurde mit dem Salzburger Labor medilab (Medizinisch – chemisches Labor Dr.Mustafa, Dr. Richter OG) nun ein neuer Vertrag abgeschlossen und ab sofort übernehmen die Flughafensanitäter die Abnahme der Proben für das Labor. Damit die Flughafensanitäter bestens geschützt werden steht den Mitarbeitern die dafür vorgesehene Labor-Schutzkleidung zur Verfügung. Administrativ werden diese vom Informationsschalter des Salzburg Airport unterstützt

Die neue Teststation befindet sich nun direkt im Ankunftsbereich neben dem Informationsschalter. In einem geschützten Bereich werden die Proben - unter Berücksichtigung aller hygienischen Maßnahmen und Vorschriften – entnommen und für den Transport zum Labor vorbereitet.

Symbolbild Coronatest

Damit die Sanitäter des Medical Service am Salzburger Flughafen auf diese neue Tätigkeit bestens vorbereitet sind fanden Schulungen durch das österreichische Rote Kreuz statt und zusätzlich stehen die Fachkräfte des medialab Salzburg unterstützend zur Verfügung. Die Probenabholung erfolgt durch den Fahrtendienst des Labors mehrmals täglich. Auskünfte über die Testungen (Befundauskunft, medizinische Fragen, Dauer, oder technischer Probleme mit der App) erfolgen ausschließlich über das Labor. Wichtig: Testungen sind kostenpflichtig und werden ausschließlich für Symptomfreie Personen durchgeführt! Falls Symptome auftreten rufen Sie bitte 1450 an um einen kostenlosen Test in den Stationen der Gesundheitsberatung (Bundesministerium für Inneres und Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) zu vereinbaren.

„Mit dieser Teststation wollen wir Reisenden unmittelbar und unkompliziert die Möglichkeit bieten, sich testen zu lassen, um damit einer möglichen unwissentlichen Verbreitung des Virus vorzubeugen“, begründet Dr. Mustafa diese Initiative. Bei abreisenden Personen wird empfohlen, den Test zwei bis drei Tage vor Reisebeginn durchzuführen, damit das Ergebnis rechtzeitig verfügbar ist. Durch die intensivierte Zusammenarbeit können auch die Öffnungszeiten der Teststation erweitert und künftig flexibler und Kundenfreundlicher gestaltet werden. „In diesen Zeiten ist es nicht nur wichtig auszuloten, wie man die durch COVID-19 eingeschränkten Wirtschaftstätigkeiten in kleinem Maße weiter betreiben kann, sondern auch dort zu unterstützen, wo es sinnvoll ist. Wir haben den Bereich der Probeentnahme vom ehemaligen Warteraum direkt beim Eingang zum Schalter der CARPORT verlegt. Jetzt steht den Probanden viel mehr Platz zur Verfügung und auch Wartemöglichkeiten sind somit mit den nötigen Sicherheitsabständen möglich. Um Menschen am Flughafen bestmöglich zu schützen herrscht beim Betreten des Gebäudes auch eine Mund uns Nasenschutzverpflichtung,“ so Flughafenprokurist Christopher Losmann. Nur durch stetiges Testen von möglichst vielen Menschen kann es in den nächsten Monaten gelingen, die Kontrolle über das Virus zu behalten, obwohl die Maßnahmen gelockert werden, unterstreicht der Flughafen in einer Medienmitteilung.

Für die Nutzung der Testungs-App wurden Flyer mit einer Verwendungsbeschreibung aufgelegt – Fragen können jederzeit an flughafen@medilab.at gerichtet werden. Auskünfte und Anfragen bezüglich Öffnungszeiten und Terminvergaben übernimmt der Salzburger Flughafen unter carport@salzburg-airport.at bzw. 0662 8580-7911.

(red / SZG)