Führungswechsel bei drei Airlines der Lufthansa Group

Dieter Vranckx (47), derzeit CEO von Brussels Airlines, ist heute vom Verwaltungsrat von SWISS zum CEO der Schweizer Airline berufen worden. Er übernimmt seine neue Aufgabe zum 1. Januar 2021. Dieter Vranckx folgt auf Thomas Klühr, der das Unternehmen Ende des Jahres wie geplant verlässt.

Dieter Vranckx hatte seit 2001 mehrere leitende Positionen in der Deutschen Lufthansa AG inne. So war er zwischen 2010 und 2013 Regional Director USA Midwest and Canada bei der Lufthansa Cargo AG mit Sitz in Chicago. Von 2013 bis 2016 leitete er als Vice President Home Markets bei SWISS den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zwischen 2016 und 2018 verantwortete er den Konzernvertrieb und die Marketingaktivitäten für die Airlines der Lufthansa Group in der Region Asien-Pazifik mit Sitz in Singapur. 2018 wechselte er zunächst als CFO zu Brussels Airlines, 2020 übernahm er die Funktion des CEO. Dieter Vranckx hat die schweizerische und belgische Staatsbürgerschaft.

Nachfolger von Dieter Vranckx als CEO von Brussels Airlines wird Peter Gerber (56). Vorbehaltlich der noch ausstehenden Beschlussfassung durch das Board of Directors der SN Airholding wechselt Peter Gerber, der derzeit den Vorstandsvorsitz der Lufthansa Cargo AG führt, zum 1. März 2021 nach Belgien. Dort übernimmt er zusätzlich die neu geschaffene Funktion des Generalbevollmächtigten der Lufthansa Group für Europaangelegenheiten.

Peter Gerber begann seine Karriere in der Lufthansa Group 1992. Ab 1997 verantwortete er den Bereich Konzernverrechnung, Gebühren und Entgelte. Zwischen 2001 und 2004 war Gerber der Projektleiter für das konzernübergreifende Ergebnissicherungsprogramm „D-Check“.Zwischen 2004 und 2009 übernahm Peter Gerber die Bereiche Tarifpolitik und Soziale Sicherung des Lufthansa Konzerns. Im Juni 2009 wurde Gerber in den Vorstand der Lufthansa Cargo AG berufen und verantwortete das Ressort Finanzen und Personal. Im Juni 2012 wechselte Gerber in den Vorstand der Lufthansa Passage Airlines und verantwortete das Ressort Personal, IT & Services. Seit Mai 2014 ist Peter Gerber Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Cargo AG.

Nachfolgerin von Peter Gerber als CEO der Lufthansa Cargo AG wird Dorothea von Boxberg (46). Nach Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat der Lufthansa Cargo AG wird sie die neue Aufgabe zum 1. März 2021 übernehmen.

Dorothea von Boxberg begann ihre berufliche Laufbahn 1999 bei der Boston Consulting Group. 2007 wechselte Dorothea von Boxberg zur Lufthansa Group, wo sie verschiedene leitende Positionen innehatte. So verantwortete sie zum Beispiel ab 2012 das Customer Experience Design der Lufthansa Airline. In dieser Zeit führte sie mit ihrem Team eine neue Generation Business Class-Sitze ein und legte den Grundstein für die Entwicklung von Lufthansa zur 5 Star Airline. 2015 wechselte Frau von Boxberg zur Lufthansa Cargo AG und leitete den Bereich Global Sales Management. Mit Wirkung zum 1. August 2018 hat der Aufsichtsrat der Lufthansa Cargo AG Dorothea von Boxberg in den Vorstand der Lufthansa Cargo AG berufen. Dort ist sie unter anderem für den weltweiten Vertrieb, die Netzplanung und Produktmanagement sowie Produktentwicklung verantwortlich.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG sagt: „Mit diesen Entscheidungen übernehmen gleich drei erfahrene und versierte Führungskräfte aus unseren eigenen Reihen wichtige Managementaufgaben im Kerngeschäft unseres Konzerns. Dieter Vranckx war in verschiedenen Airlines und auf drei Kontinenten erfolgreich für die Lufthansa Group tätig. Seine enorme internationale Erfahrung und seine breite Airline Expertise machen ihn zu einer erstklassigen Besetzung für die Führung der SWISS. Peter Gerber hat innerhalb der Lufthansa Group in vielen Führungspositionen bewiesen, dass er nicht nur ein herausragender Airline-Manager ist, sondern auch schwierige politische Verhandlungen zu einem guten Ergebnis bringen kann. Diese Erfahrung wird er in seine neue Doppelrolle in Brüssel einbringen. Dorothea von Boxberg hat in den vergangenen Jahren nicht nur als Vertriebsexpertin einen großen Anteil an dem aktuellen Erfolg der Lufthansa Cargo AG. Sie wird mit ihrer Erfahrung und ihrem Knowhow die starke Wettbewerbsposition unserer Frachtsparte weiter ausbauen.“

