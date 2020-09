Lufthansa Gruppe leistete 2,8 Milliarden Euro an Ticketerstattungen

Die Airlines der Lufthansa Group haben im laufenden Jahr bislang rund 2,8 Milliarden Euro an insgesamt 6,6 Millionen Kunden erstattet (Stand: 16.09.2020). Im Durchschnitt wurden in der letzten Woche wieder rund 1800 Erstattungen pro Stunde ausgezahlt. Ungeachtet dessen bleibt es jedoch ein Faktum, dass die Lufthansa Gruppe - wie die meisten Airlines - in unzähligen Fällen gegen die EU-Verordnung, wonach die Rückerstattung innerhalb einer Woche erfolgen muss, verstoßen hat.