79 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Prag

Das Angebot an Reisezielen wurde ab März 2020 begrenzt und änderte sich je nach epidemiologischer Situation. Der Flughafen ist aber bereit, den Betrieb in diesem Jahr wieder aufzunehmen und achtet weiterhin intensiv auf alle Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit aller Passagiere und des Flughafenpersonals, heißt es in einer Aussendung des tschechischen Tourismusbüros. Die Stadt Prag selbst ist beliebtes Touristenziel und hat hat eine spannende Geschichte zu bieten. So gründete der römisch-deutsche Kaiser Karl IV. in Prag im Jahr 1348 Karls-Universität als erste deutsche Universität sowie die riesige Prager Neustadt.

„Der Flughafen hat eine Strategie entwickelt, um die Rückkehr von Flugverbindungen ab Prag so schnell wie möglich zu unterstützen. Wir arbeiten auch mit unseren Partnern zusammen, um den Inbound-Tourismus anzukurbeln, u. a. mit CzechTourism, Prague City Tourism oder der Mittelböhmischen Tourismuszentrale. In Bezug auf neue Flugverbindungen verhandeln wir bereits mit Fluggesellschaften, denen wir unter anderem aktuelle Informationen über die Entwicklungen auf dem tschechischen Markt zur Verfügung stellen. In Bezug auf die Nachfrage und Strategien der Airlines besteht unsere Priorität im Jahr 2021 darin, die Flugverbindungen zu wichtigen europäischen Zielen wiederherzustellen“, sagte Václav Řehoř, Verwaltungsrats-Vorsitzender des Prager Flughafens.

Der geschäftigste Monat des Jahres 2020 war der Januar, wo insgesamt 1.051.028 Passagiere abgefertigt wurden - ein historischer Rekord. Zum ersten Mal seit der Öffnung des Prager Flughafens wurde im Februar die Grenze von einer Million eingecheckten Passagieren überschritten.

Am Flughafen Václav Havel Prag gibt es eine Reihe von Schutzmaßnahmen: Passagiere werden vor Abflug und bei Ankunft unter strengen hygienischen Bedingungen eingecheckt, um die Gesundheit und Sicherheit von Passagieren und Mitarbeitern zu gewährleisten. Die vorhandenen Arbeitsschutzmaßnahmen wurden auch mittels Erlangung der internationalen Zertifizierung ACI Airport Health Accreditation bestätigt.

(red / CT)