Qatar Airways nimmt Flüge nach Riad wieder auf

Qatar Airways nimmt darüber hinaus am Donnerstag, den 14. Januar wieder Flüge nach Dschidda (QR1188 mit Abflug in Doha um 18:50 Uhr) und am Samstag, den 16. Januar wieder Flüge nach Dammam (QR 1150 mit Abflug in Doha um 17:10 Uhr) auf.

Passagiere aus Riad können wieder die preisgekrönte Qsuite genießen, die mit Schiebetüren zur Privatsphäre sowie einer „Do Not Disturb (DND)"-Anzeige ausgestattet ist. Die Qsuite-Sitzanordnung in 1-2-1-Konfiguration bietet Passagieren, nach Angaben von Qatar Airways, das "großzügigste, privateste, komfortabelste und optimal distanzierte Produkt am Himmel".

(red / QR)