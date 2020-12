Codeshare-Erweiterung zwischen Qatar Airways und Oman Air

Von drei auf 65: Mit der erweiterten Partnerschaft erhöht sich die Anzahl der für Oman Air-Passagiere verfügbaren Ziele im Qatar Airways-Netz deutlich, wie es in einer Presseerklärung von Qatar Airways heißt.

Qatar Airways baut ihr Portfolio strategischer globaler Partnerschaften aus: Die Unterzeichnung eines erweiterten Codeshare-Abkommens mit Oman Air bietet Kunden beider Airlines höhere Konnektivität und flexiblere Reiseoptionen. Das erweiterte Abkommen ist der erste Schritt zur Stärkung der strategischen Zusammenarbeit, die seit dem Jahr 2000 besteht. Der Vertrieb zusätzlicher Destinationen beginnt 2021.



Für Oman Air-Passagiere erhöht sich die Anzahl verfügbarer Destinationen im Streckennetz von Qatar Airways in Afrika, Nord- und Südamerika, Asien-Pazifik, Europa, Indien und dem Nahen Osten mit der Codeshare-Erweiterung von drei auf 65. Qatar Airways-Passagiere profitieren ebenfalls von zusätzlicher Konnektivität mit sechs weiteren Zielen in Afrika und Asien im Oman Air-Streckennetz. Beide Airlines prüfen derzeit eine Reihe gemeinsamer kommerzieller und betrieblicher Initiativen zur weiteren Optimierung ihrer Partnerschaft, teilte Qatar in einer Presseerklärung mit.

Die nationale Fluggesellschaft des Staates Qatar baut ihr Streckennetz weiter aus, welches derzeit über 110 Destinationen umfasst und bis Ende März 2021 auf 129 erhöht wird.

(red / QR)