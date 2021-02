Boeing 777 von United verliert Triebwerksteile

Zwei ähnliche Zwischenfälle an einem Tag. Neben einer Boeing 747 in Maastricht - wir berichteten - kam es gestern auch bei einer Boeing 777 von United zu einem massiven Triebwerksschaden.

Die Boeing 777-200, N772UA, der United Airlines sollte als Flug UA 328 von Denver nach Honolulu fliegen. An Bord befanden sich 231 Passagiere und 10 Besatzungsmitglieder. Kurz nach dem Start lösten sich große Teile des rechten Triebwerkes und stürzten zu Boden. Die Trümmer landeten teilweise in Vorgärten von Wohnhäusern. Die Turbine selbst fing sofort Feuer. Die Piloten erklärten über Funk eine Luftnotlage (Mayday) und kündigten an, umgehend nach Denver zurückzukehren.

23 Minuten nach dem Start setzte die Maschine wieder sicher auf dem Boden auf, wobei die rechte Turbine immer noch brannte. Die Flughafenfeuerwehr löschte die Flammen. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Zwischenfall auch am Boden niemand verletzt.

