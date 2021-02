Boeing 747 verlor Triebwerksteile

Die einzige Boeing 747-400F der Longtail Aviation sollte gestern als Frachtflug LGT 5504 von Maastricht nach New York JFK fliegen. Kurz nach dem Start kam es zu einer massiven Beschädigung an Triebwerk Nummer 1, woraufhin sich mehrere Turbinenblätter des PW 4056 lösten und wie Granatsplitter mit hoher Geschwindigkeit zu Boden stürzten. Medienberichten zufolge wurden bis zu zwei Passanten am Boden durch die Trümmerteile verletzt, zudem wurden mehrere Autos beschädigt.

Die Besatzung der Boeing 747 mit dem Kennzeichen VQ-BWT erklärte zunächst eine Dringlichkeitslage (PAN PAN) und kurz darauf eine Luftnotlage (Mayday). Nach dem dem Ablassen von Treibstoff zur Reduktion des Landegewichts führte die Maschine schließlich in Lüttich (Belgien) eine sichere Landung mit drei Triebwerken durch.

Unfallermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.

(red)