Katana musste nach Triebwerksproblemen notlanden

Motorausfall bei "Touch and go". Pilotin blieb unverletzt.

Die Maschine vom Typ Diamond Aircraft Katana startete in Wiener Neustadt mit Ziel Graz. Dort wollte die Pilotin aus Wien "Touch & Go"-Manöver trainieren. Ersten Berichten zufolge kam es nach dem Durchstarten zu Triebwerksproblemen, die schließlich in einem totalen Motorausfall resultierten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Maschine in einer Höhe von etwa 450 Metern, berichtet die "Austria Presse Agentur".

Der 29-jährigen Luftfahrzeugführerin gelang daraufhin eine Notlandung in einem nahe gelegenen Acker, bei der sie unverletzt blieb. Experten sollen nun die Ursache des Triebwerksausfalles klären.

(red)