Am gestrigen Nachmittag startete der 51-jährige Pilot aus Tirol sein Kleinflugzeug vom Piper PA 18 in Hainburg an der Donau - vermutlich vom Flugplatz Spitzerberg. Nach einigen Minuten zwang ihn ein Notsignal bei seinem Flugzeug zu einer Notlandung auf einer Wiese zwischen Donnerskirchen und Purbach, wie die Exekutive in einer Aussendung mitteilte.

Bei der Landung wurde weder der Pilot verletzt noch das Flugzeug beschädigt.

