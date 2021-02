Trauer um Chefinspektor Johann Martin

Zu seinem letzten Flug ohne Erdenschwere ist Chefinspektor Johann Martin von der österreichischen Flugpolizei am 26. Jänner angetreten. Der erfahrene Einsatzpilot und langjährige Leiter der Flugeinsatzstelle Meidling erlag nach schwerer Krankheit einem Leiden.

Martin wurde am 30. Jänner in seiner Heimatgemeinde im Bezirk Mistelbach beigesetzt. Als Zeichen der Ehrerbietung überflog ein Helikopter der Flugpolizei das Grab des verdienten Polizisten.

Die Flugeinsatzstelle in der Kaserne Meidling - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

An den Trauerfeierlichkeiten nahm auch der frühere Leiter der FEST Meidling, Chefinspektor i. R. Wilhelm Stastny, teil. In der Kaserne Meidling wurde Trauerbeflaggung angeordnet.

"Mit Johann Martin verliert die Flugpolizei einen menschlich wie fachlich herausragenden Kollegen und einen kompetenten Dienststellenleiter. Chefinspektor Martin hinterlässt eine große Lücke in den Reihen der Flugpolizei."

Werner Senn, bis 29. Oktober 2020 Leiter der Flugpolizei

Chefinspektor Johann Martin wurde am 15. Mai 1950 in Mistelbach geboren und trat am 1. Dezember 1979 seinen Dienst bei der Landespolizeidirektion Wien an. Seine Sporen verdiente er sich bei der Eliteeinheit WEGA, ehe er am 17. November. 1986 mit der Ausbildung zum Einsatzpiloten begann, die er am 30. März 1988 mit der Erlanung des Berufspilotenscheines für Hubschrauber abschloss.

Anschließend versah Martin seinen Dienst an der FEST Linz, ehe er Ende 1990 nach Wien wechselte. Mit 1. Juli 2015 übernahm Johann Martin, einer der erfahrensten Piloten der Flugpolizei, die Leitung der FEST Wien. Sein Ruhestand, den er in Kürze hätte antreten können, war dem erfahrenen Flieger, der mit seinem Wirken so vielen Menschen geholfen hat, nicht mehr vergönnt.

