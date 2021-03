Corona: Auch japanische ANA testet den IATA Travel Pass

„Ständige Änderungen internationaler Einreiseregelungen machen das Reisen heute sehr komplex. Der IATA Travel Pass ermöglicht den Passagieren, die Covid-19-Testanforderungen an ihrem Reiseziel einfach und schnell zu überprüfen. Sie können zudem ihre Testergebnisse datensicher mit Fluggesellschaften und Behörden teilen", sagt Yuji Hirako, Präsident und CEO der ANA und gleichzeitig Mitglied des Board of Governors der IATA. „Mit dem Test in unserem Unternehmen hoffen wir, einen Beitrag zur Entwicklung der digitalen Lösung zu leisten, die das Reiseerlebnis nahtloser, sicherer und kontaktloser macht."



„ANA zeigt seine Führungsrolle in der Branche, indem sie als eine der ersten Fluggesellschaften den IATA Travel Pass testet. Damit hilft ANA der globalen Luftfahrt, wieder auf die Beine zu kommen. Wichtig ist, Regierungen das Vertrauen zu geben, dass Grenzen wieder sicher geöffnet werden und die Menschen sich wieder miteinander verbinden und sich wieder besuchen können. Mit dem IATA Travel Pass können Reisende die Übereinstimmung mit den Covid-19-Anforderungen anhand von Gesundheitsnachweisen dokumentieren, die in der App zuverlässig mit ihrer Identität in einem digitalen Reisepass verknüpft sind. ANA und ihre Kunden werden in Bezug auf das moderne Reisen ganz vorne stehen, wenn diese Krise hinter uns liegt", sagte Alexandre de Juniac, Generaldirektor und CEO der IATA.



Der Test des Travel Pass ergänzt die vielen weiteren Bemühungen von ANA, das Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern, die Sicherheit und auch das Sicherheitsgefühl der Passagiere zu gewährleisten.



Der IATA Travel Pass ist eine mobile Anwendung. Sie hilft Reisenden, ihre verifizierten Zertifikate für Covid-19-Tests oder Covid-19-Impfungen zu speichern und zu verwalten. Dies dürfte für Behörden wichtig sein, die entweder verifizierte Tests oder Impfnachweise als Bedingung für eine internationale Reise während und nach der Covid-19-Pandemie verlangen. Der IATA-Reisepass wird sicherer und effizienter sein als die derzeitigen Papierprozesse, die zur Verwaltung der Gesundheitsregeln verwendet werden, wie das internationale Impf- oder Prophylaxezertifikat. Die App wird helfen, den enormen Umfang von Tests oder Impfzertifikaten sicher zu verwalten.

