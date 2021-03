Flughafen Graz: Sommerflugplan 2021

Trotz der aktuellen Covid-19-Situation ist die schrittweise Rückkehr vieler für die Wirtschaft, aber auch Urlaubsreisenden wichtigen Linienverbindungen für die kommenden Monate geplant. In Zusammenarbeit mit den Reiseveranstaltern wurde am Flughafen Graz ein abwechslungsreiches Ferienflugprogramm für den kommenden Sommer geschaffen. Mediziner warnen indes vor einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen durch Reisetätigkeit. So habe sich in den vergangenen zwölf Monaten gezeigt, dass Eigenverantwortung der Menschen nicht funktioniere. Mancher Arzt bezeichnete die von der Politik gepredigte Eigenverantwortung gar als "sozialromantische Vorstellung, anderen Funktionieren ich nie geglaubt habe". Das zeige sich auch dadurch, dass die Infektionszahlen mit jeder Form der Lockerung der Schutzmaßnahmen sofort angestiegen seien.

„Natürlich kann ein Flugplan in der derzeitigen Covid-19 Situation noch Anpassungen erfahren“, erklärt Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Aber die Impfung, die umfassenden Teststrategien und schließlich die Bestrebungen der EU mit dem „grünen Pass“ ein einheitliches System von Reiseerleichterungen zu schaffen, stimmen uns optimistisch. Mich freut es sehr, dass wir nicht nur ein abwechslungsreiches Programm, sondern auch gleich vier neue touristische Destinationen bieten können.“

Linienverbindungen

Derzeit ist Graz über Wien mit der Welt verbunden. Die Fluglinienpartner wollen noch im Frühling bzw. Frühsommer die Flüge zu den wichtigsten Umsteigeflughäfen bzw. Wirtschaftsdestinationen wieder aufnehmen. Im Sommer 2021 sollen somit Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Wien und Zürich wieder angeboten werden.

Urlaubsflüge

Ein Großteil der Flüge geht ans Mittelmeer, sowie nach Hurghada ans Rote Meer. Griechenland ist gleich mit neun Destinationen vertreten. Und es finden sich sogar vier Neulinge unter den Urlaubsflugzielen: Calvi auf Korsika sowie die drei griechischen Inseln Karpathos, Naxos und Zakynthos

Die Ferienflugziele im Detail

Antalya, Brac, Burgas, Calvi, Heraklion, Hurghada. Karpathos, Korfu, Kos, Naxos, Palma de Mallorca, Paros, Rhodos, Skiathos, Zakynthos - zusätzlich: Sonderflüge z. B. nach Paphos und Lourdes

Covid-19 – Maßnahmen am Flughafen Graz

Der Flughafen Graz hat umfassend Maßnahmen zur Sicherheit seiner Passagiere und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesetzt. So wurden z. B. im gesamten Terminal Hygiene-Stationen installiert, neuralgische Punkte werden in kurzen, regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert, Plexiglaswände sorgen an der Information, an den Check-in Schaltern und im General Aviation Center für Sicherheit, der Weg zwischen Terminal und Flugzeug wird vorzugsweise zu Fuß zurückgelegt.

Ein Problem bleiben jedoch potentiell hochinfektiöse Aerosole. Es zeigt sich, dass immer wieder Reisende die Maskentragepflicht völlig missachten oder die Maske nur über dem Mund tragen.

