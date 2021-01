Flughafen Graz: Neue Geschäftsführung

Am Flughafen Graz startete das Neue Jahr mit einem Geschäftsführerwechsel. Nachdem Gerhard Widmann am 31. Dezember 2020 in Pension gegangen ist und damit seine aktive Zeit als Geschäftsführer des Flughafens beendet hat, haben Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig mit 1. Jänner 2021 die Geschäftsführung übernommen.

Mag. Gerhard Widmann war seit dem 1. Juli 1999 Geschäftsführer des Flughafen Graz: „Ich durfte mehr als 21 Jahre lang den Flughafen in allen Bereichen mit einem kompetenten Team weiterentwickeln, wofür ich sehr dankbar bin. Meinen beiden Nachfolgern wünsche ich für die Zukunft, die derzeit besonders herausfordernd ist, alles Gute. Bedanken möchte ich mich ganz besonders bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Flughafen Graz Betriebs GmbH und Tochtergesellschaften, sowie bei den vielen Geschäftspartnerinnen und –partnern, die mich in den vielen Jahren in meiner Arbeit für den Flughafen Graz unterstützt haben!

Auf der Suche nach einer Nachfolge ist die Wahl auf Wolfgang Grimus/EMBA und Mag. Jürgen Löschnig gefallen.

Wolfgang Grimus verfügt über langjährige internationale Erfahrung und war bei mehreren Airlines in verschiedenen Managementpositionen tätig, unter anderem bei Austrian Airlines, Lauda Air, airberlin und Qatar Airways. Er bringt umfassende Expertise in Bereichen wie Flotten- und Netzwerkplanung, Geschäftsentwicklung und Vertrieb mit.

Jürgen Löschnig ist seit 2005 Finanzchef der Holding Graz. Er zeichnet sich durch eine 20jährige Führungserfahrung in verschiedenen Unternehmensbereichen in strategischer, wirtschaftlicher, rechtlicher und personeller Hinsicht aus. Was Branchenaffinität und Fachkompetenz in Flughafenangelegenheiten angeht, verantwortete er in den letzten 9 Jahren als kontrollierender Geschäftsführer gemeinsam mit Gerhard Widmann die Geschicke des Flughafen Graz.

DI Wolfgang Malik, Vorstandsvorsitzender der Holding Graz: „Gerhard Widmann hat in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Eigentümer den Flughafen Graz zu einem Vorzeigeunternehmen im Haus Graz gemacht und zu einer wichtigen Drehscheibe für die exportorientierte steirische Wirtschaft entwickelt. Ich bedanke mich für die jahrelange Zusammenarbeit und wünsche G. Widmann alles Gute. Mit Wolfgang Grimus ist es uns gelungen einen international bestens vernetzten Manager zu engagieren. Jürgen Löschnig hat bereits 9 Jahre Erfahrung als Geschäftsführer des Flughafen Graz. Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass der Flughafen mit einer klaren Zukunftsstrategie bald wieder in den Steigflug übergeht.“

Stadtrat Dr. Günter Riegler: „Dank der zwischen Eigentümer und Management gemeinsam erarbeiteten Strategie ist der Flughafen Graz für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Graz bzw. auch für Südösterreich und Nordslowenien zum Tor in die weite Welt geworden.

Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig übernehmen ein gut aufgestelltes Unternehmen in schwierigen Zeiten und wir hoffen, dass der Flughafen Graz mit seiner neuen Führung durch die baldige Wiederaufnahme der bewährten Destinationen und der guten Hub-Anbindungen sowie mit zeitgemäßen innovativen Mobilitätsangeboten bald wieder durchstarten kann.“

Wolfgang Grimus/EMBA: „Der Flughafen Graz ist mit seiner strategisch günstigen Lage seit vielen Jahren ein Garant für die Mobilität der lokalen Wirtschaft und für einen florierenden Tourismus. Das sind stabile Voraussetzungen, auch in herausfordernden Phasen zu bestehen und darüber hinaus den Blick für neue Chancen zu öffnen. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit einem erfahrenen Team hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestehende Geschäftsfelder erfolgreich auszubauen und neue Perspektiven zu entwickeln. In enger Abstimmung mit unseren Fluglinien-Partnern, Reiseveranstaltern und Reisebüros arbeiten wir mit großem Einsatz daran, schrittweise wieder ein möglichst umfassendes Flugangebot für die steirische Wirtschaft und den Tourismus zu etablieren.“

Mag. Jürgen Löschnig: „Ich habe in den neun Jahren, die ich bereits mit Gerhard Widmann den Flughafen Graz als Geschäftsführer leiten durfte, tief in die Materie eintauchen können. Für diese Zusammenarbeit mit einem der besten Manager in der Branche möchte ich mich herzlich bedanken und wünsche ihm von Herzen alles Gute für seinen neuen Lebensabschnitt. Der Flughafen erlebt, bedingt durch Corona, im Moment schwere Zeiten; ich bin aber überzeugt, dass wir gemeinsam, das bewährte Flughafen Team, Wolfgang Grimus und ich, diese schweren Gewitterwolken gut durchfliegen und bald wieder zum Steigflug ansetzen werden.“

(red / GRZ)