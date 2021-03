Flughafen Zürich veröffentlicht Sommerflugplan

Mit der Umstellung auf die Sommerzeit am 28. März 2021 tritt am Flughafen Zürich der Sommerflugplan in Kraft. Dieser gilt bis und mit 31. Oktober 2021. Änderungen am Flugplan sind aufgrund der Corona-Pandemie und der sich schnell ändernden Reise- und Quarantänebestimmungen jederzeit möglich. Die Pandemie und die damit einhergehenden Reise- und Quarantänebestimmungen beeinflussen den Flugplan weiterhin stark. Änderungen am Flugplan sind deshalb jederzeit möglich. Die Flughafen Zürich AG passt das Hygiene- und Schutzkonzept laufend gemäß den Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) an. Passagiere sollen sich vorgängig bei ihrer jeweiligen Zieldestination und ihrer Airline über die geltenden Reisebestimmungen erkundigen.