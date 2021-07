Deutliches Wachstum am Flughafen Zürich

Im Juni 2021 sind 621.117 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 208 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres. Im Vergleich zum Juni 2019 sind die Passagierzahlen im Berichtsmonat um 78,5% niedriger. Mit Beginn der Sommerferien hat das Passagiervolumen weiter zugenommen, an Spitzentagen werden gegen 55.000 Passagiere erwartet, teilte der Flughafen Zürich mit.

Die Anzahl der Lokalpassagiere lag im Juni bei 462.606. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 24,9%, was 153.664 Passagieren entspricht. Die Anzahl der Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 102 % auf 10.243 Starts oder Landungen. Verglichen mit Juni 2019 fanden 58,6% weniger Flugbewegungen statt. Die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug lag mit 95,2 Fluggästen 1,1% über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 2 Prozentpunkte auf 55.3% gesunken. Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Juni 31.009 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Zunahme von 55,7% gegenüber dem Vorjahresmonat. Verglichen mit Juni 2019 wurde 15,5% weniger Fracht abgewickelt.

Mit Beginn der Sommerferien hat das Passagiervolumen am Flughafen Zürich deutlich zugenommen. An den ersten zwei Juli-Wochenenden reisten täglich mehr als 44.000 Passagiere über den Flughafen Zürich. Für die nächsten Ferien-Wochenenden werden gegen 55.000 Passagiere pro Tag erwartet. An den Spitzentagen entspricht dies rund 45 % des Passagiervolumens von 2019.

Aufgrund der aktuell ausgeweiteten Dokumentenkontrolle wird den Passagieren dringend empfohlen, sich mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen einzufinden und sich vorgängig gut über die geltenden Bestimmungen im Zielland zu informieren. Falls ein Test für die Reise erforderlich ist, wird empfohlen, am Abflugtag bereits getestet an den Flughafen zu kommen und die entsprechenden Dokumente beim Check-in bereitzuhalten. Alle Informationen rund um die Testcenter am Flughafen Zürich sowie weitere nützliche Informationen finden sich unter www.flughafen-zuerich.ch/corona.

(red / ZRH)