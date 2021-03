People’s fliegt ab 12. April 2021 wieder

Die Geschäftsleitung der Fluglinie People’s freut sich bekannt zu geben, dass der Flugbetrieb auf der Strecke Altenrhein-Wien ab 12. April 2021 wieder aufgenommen wird, heißt es in einer Erklärung des Managements.

People’s bietet vorerst von Montag bis Donnerstag jeweils täglich einen Flug zwischen Altenrhein und Wien an. Die Passagiere, die durch das angepasste Flugangebot betroffenen sind, werden wie gewohnt vom People’s Info Center kontaktiert. Die aktuell gültigen Kulanzregelungen (Umbuchungs- & Stornierungsbedingungen) bleiben unverändert bestehen.

Zudem ist ab sofort der Winterflugplan 2021/22 online buchbar. Den detaillierten Flugplan findet man unter www.peoples.ch/flugplan.

Die Sicherheit der Fluggäste und Mitarbeiter steht für People’s an oberster Stelle, wird betont. Die getroffenen Schutz- und Hygienemaßnahmen an Bord wie auch am Flughafen St.Gallen-Altenrhein werden laufend und entsprechend den behördlichen Vorgaben angepasst und konsequent umgesetzt. Die Passagiere werden weiterhin angehalten, sich vor ihrem Flug über die aktuell gültigen Schutzmaßnahmen und Einreiserestriktionen zu informieren. People’s steht im engen Kontakt mit den zuständigen Behörden und publiziert kontinuierlich die wichtigsten Informationen zur aktuellen Situation auf www.peoples.ch/coronavirus.

(red / PE)