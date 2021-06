Peoples stockt Wien-Angebot wieder auf

Ab 13. September 2021 fliegt People’s am Dienstag & Mittwoch jeweils zweimal täglich - somit am Tagesrand - nach Wien und zurück sowie Montag & Donnerstag unverändert einmal täglich. Ab dem Winterflugplan sind zudem zusätzliche Flüge am Freitag und Sonntag geplant. Während den nachfrageschwächeren Sommer-Urlaubswochen von Anfang Juli bis Anfang September fliegt People’s dreimal wöchentlich, Montag und Mittwoch jeweils morgens sowie Donnerstag abends, nach Wien und zurück.

Am 12. Juni 2021 folgt der Auftakt für die Ferienflüge ab St.Gallen-Altenrhein. Gemeinsam mit den Reiseveranstalterpartnern High Life Reisen und Rhomberg Reisen fliegt People’s zu elf Feriendestinationen. High Life Reisen bietet Pauschalangebote nach Sardinien, Mallorca, Kroatien, Ibiza und Neapel an. Die Urlaubsziele Menorca, Kalabrien, Korsika, Kefalonia, Epirus & Lefkas stehen bei Rhomberg Reisen im Programm. Nur-Flug-Angebote können direkt bei der Fluglinie People’s gebucht werden (ausgenommen Ibiza und Neapel). Unverändert fortgesetzt werden die am Flughafen St.Gallen-Altenrhein wie auch an Bord von People’s zusätzlich eingeführten Schutz- und Hygienemaßnahmen, welche laufend den offiziell behördlichen Vorgaben angepasst und konsequent umgesetzt werden. Die beiden Reiseveranstalter Rhomberg Reisen und High Life Reisen haben außerdem ihre Storno- und Umbuchungsbedingungen der aktuellen Situation angepasst, um damit ihren Kunden möglichst viel Flexibilität und Reiseplanungssicherheit zu ermöglichen, heißt es.

(red / PE)