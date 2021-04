AERO Friedrichshafen 2021 abgesagt

Die Luftfahrtmesse AERO wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Einen entsprechenden Entschluss hat die Messe Friedrichshafen angesichts der Reiserestriktionen aufgrund der COVID-19-Pandemie jetzt treffen müssen. Die Veranstalter richten ihren Fokus jetzt auf die kommenden Messen, heißt es in einer Medienmitteilung.

Die Messe Friedrichshafen hat die Luftfahrtmesse AERO für dieses Jahr abgesagt. Angesichts der Reise- und Veranstaltungs-Beschränkungen wegen der COVID-19-Pandemie hatte sie bereits zu Beginn dieses Jahres den ursprünglich ins Auge gefassten AERO-Termin vom April in den Sommer verlegt. Doch derzeit ist trotz steigender Impfzahlen in Europa absehbar, dass die AERO 2021 auch vom 14. bis 17. Juli nicht stattfinden darf.

Auf der 28. AERO zeigten rund 700 Aussteller aus 38 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen. An diesen Erfolg will die Messe Friedrichshafen mit der AERO 2022 anknüpfen. Diese beginnt am 27. April und dauert bis 30. April 2022.

(red / AERO)