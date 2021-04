Einreisebeschränkungen für Passagiere aus Indien

Um die Einschleppung der gefährlichen indischen Coronavirus-Mutation nach Österreich zu verhindern tritt morgen ein Direktflugverbot für Maschinen aus Indien in Kraft.

Ab heute Mitternacht gilt ein Verbot von Direktflügen zwischen indien und Österreich, das auch Privat- und Charterflüge einschließt. Reguläre Linienflüge zwischen Indien und Österreich gibt es derzeit ohnedies nicht.

Menschen mit Wohnsitz in Österreich, die auf anderem Weg aus Indien einreisen müssen sich sofort in eine zehntägige Quarantäne begeben. Für Personen ohne festen Wohnsitz in Österreich ist ein komplettes Beförderungsverbot zwischen Indien und Österreich geplant.

Ausnahmen würden nur aus humanitären Gründen, etwa bei Ambulanzflügen gemacht.

