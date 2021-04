Austrian Airlines prüft coronabezogene Reisedokumente für Passagiere

Aufgrund der pandemiebedingten Einreisebestimmungen verlangen zahlreiche Länder derzeit spezifische Dokumente, wie einen aktuellen negativen Covid-19-Test, eine digitale Einreiseanmeldung oder eine Passenger Locator Form. Die Überprüfung der geforderten Zertifikate findet momentan direkt am Flughafen statt. Um diesen Prozess zu vereinfachen, haben Fluggäste auf allen Austrian Airlines Flügen nach Deutschland, Griechenland und Spanien ab sofort die Möglichkeit, coronabezogene Reisedokumente vorab online hochzuladen und prüfen zu lassen. Der Upload ist freiwillig und bis zu 12 Stunden vor Abflug möglich. Das Ergebnis der Überprüfung wird bis spätestens vier Stunden vor Abflug per E-Mail übermittelt.

Passagiere, die nach Deutschland, Griechenland oder Spanien reisen, erhalten ab sofort eine Benachrichtigung und einen Link zu einem Portal, in dem sie die länderspezifisch geforderten Zertifikate zur Einreise hinterlegen können. Informationen zu den notwendigen Dokumenten sind bei den Behörden des jeweiligen Landes und auf austrian.com abrufbar. Nach der Prüfung durch das Support Center erhält der Fluggast eine E-Mail mit dem Hinweis, ob die Dokumente den Einreisevorgaben entsprechen oder noch weitere Unterlagen benötigt werden. Unabhängig von der Überprüfung müssen die Passagiere alle Dokumente auf der Reise im Original bei sich haben.

Mit dem Start des Angebots erleichtert Austrian Airlines das Reisen in Pandemiezeiten und geht so einen großen Schritt hin zur Integration von coronabezogenen Zertifikaten in die digitale Reisekette.

Weiterhin gilt auf allen Austrian Airlines Flügen sowie an allen österreichischen Flughäfen das verpflichtende Tragen einer FFP2-Maske. Auf der Austrian Airlines Website finden Passagiere den aktuellen Austrian Airlines Flugplan sowie Informationen zu den Themen Reisen in Zeiten von Corona. Die Angaben werden laufend ergänzt.

(red / OS)