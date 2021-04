Flugbegleitergewerkschaft UFO hat neuen Vorstand gewählt

"Wie bereits von den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf betont, steht das neue Vorstandsteam für eine Neuausrichtung der UFO in allen möglichen Bereichen. Was sich allerdings nicht ändert ist, dass wir auch weiterhin der starke Partner an Eurer Seite bleiben wollen, um gemeinsam durch und irgendwann auch aus dieser Krise zu gehen", heißt es in einer Erklärung.

Der neue Vorsitzende, Daniel Kassa Mbuambi, ist Flugbegleiter bei Lufthansa. Die stellvertretende Vorsitzende ist Anja Bronstert

(red)