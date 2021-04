Fraport startet automatische Kennzeichenerkennung in der CargoCity Süd

Flughafenbetreiber Fraport hat eine neue Technik zur automatisierten Einfahrt in die CargoCity Süd in Betrieb genommen. An den Toren 31 und 32 liest ein innovatives Kamera-System die Kennzeichen der Besucherinnen und Besucher und überprüft sie mit den hinterlegten Daten. Stimmen diese überein, öffnet das System automatisch die Schranke. Gäste müssen sich zuvor online registrieren und die Durchfahrt anmelden.