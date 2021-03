AUA setzt Boeing 777 nach Frankfurt ein

Regulär wird die Verbindung Wien - Frankfurt von Austrian Airlines derzeit mit dem kleinsten Airbus in der Flotte, dem A319 bedient. In den ersten zwei Aprilwochen wird der rot-weiß-rote Flagcarrier diese Verbindung jedoch auf größeres Gerät umstellen, auf die Triple Seven, um genau zu sein.

Laut Austrian Airlines würden diese Flüge für Pilotentrainings genutzt. Derartige Operationen hatte es bereits in der Vergangenheit und auf anderen Strecken, etwa mit der 767 gegeben. Luftfahrtfans nutzen diese Flüge gerne, um unkompliziert in den Genuss einer Reise mit einem Großraumflugzeug oder einer "richtigen" Business Class zu kommen.

(red)