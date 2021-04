Qatar Airways fliegt kostenlos lebenswichtige medizinische Hilfsgüter nach Indien

Qatar Airways unterstützt die Bekämpfung der Covid-Pandemie in Indien. Deshalb hebt am Montag, den 3. Mai 2021, ein Konvoi von drei Frachtflugzeugen von Qatar Airways mit 300 Tonnen Hilfsgütern aus aller Welt von Doha Richtung Indien ab, wie die Airline in einer Aussendung mitteilte.