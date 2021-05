Qatar Airways fliegt wieder nach Atlanta

Die Wiederaufnahme der vier wöchentlichen Atlanta-Flüge markiert die vollständige Rückkehr des US-Netzes in den Flugplan von Qatar Airways. Damit erhöht sich die Zahl der Gateways auf 12, was zwei mehr als vor Ausbruch der COVID-19-Pandemie entspricht. Die vielfach ausgezeichnete Fluggesellschaft stockt außerdem die Frequenzen nach Boston, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco sowie Seattle auf und bietet somit ihren Passagieren mit mehr als 85 wöchentlichen Flügen quer durch die Vereinigten Staaten noch flexiblere Reiseoptionen als bisher. Das erweiterte Streckennetz bedeutet zudem eine verbesserte Anbindung an mehrere der weltweiten Freizeitziele der Airline, darunter Kapstadt, die Malediven, Seychellen und Sansibar.

Netzwerkerweiterungen in Nord- und Südamerika:

Atlanta: Wiederaufnahme von vier wöchentlichen Flügen am 1. Juni

Boston: Aufstockung auf vier wöchentliche Flüge ab 3. Juli

Miami: Aufstockung auf fünf wöchentliche Flüge ab 7. Juli

New York: Erhöhung auf zwei tägliche Flüge ab 21. Juli

Philadelphia: Aufstockung auf fünf wöchentliche Flüge ab 2. Juli

Sao Paulo: Aufstockung auf zwei tägliche Flüge ab 6. August

San Francisco: Aufstockung auf tägliche Flüge ab 2. Juli

Seattle: Aufstockung auf tägliche Flüge ab 8. Juli

Wiederaufnahme der Strecke Doha-Málaga

Da Spanien die Reisebeschränkungen für Touristen gelockert hat, kehrt Málaga in das Streckennetz von Qatar Airways zurück und wird saisonal von 2. Juli bis 12. September 2021 freitags sowie sonntags ab Doha mit einem modernen, nachhaltigen A350-900 angesteuert. Qatar Airways bietet mit den täglichen Flügen nach Barcelona, zehn wöchentlichen Flügen nach Madrid und den zwei wöchentlichen Flügen nach Málaga im Sommer insgesamt 19 wöchentliche Verbindungen von und nach Spanien an. Qatar Airways hat kürzlich seine strategische Partnerschaft mit dem oneworld-Mitglied Iberia erweitert. Dadurch erhöht sich die Anzahl der für Iberia-Passagiere verfügbaren Destinationen im Qatar Airways-Netz von 29 auf 36. Qatar Airways-Kunden wiederum profitieren von einer zusätzlichen Konnektivität, da sie Reisen zu und von vier weiteren Zielen im Iberia-Netzwerk in Brasilien, Chile, El Salvador, Guatemala und Senegal buchen können.

(red / QR)