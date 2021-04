SuxExpress-Crews erhalten Corona-Schutzimpfung

SunExpress, ein Joint Venture von Turkish Airlines und Lufthansa, hat angekündigt, dass alle Mitarbeiter in der Türkei, die im direkten Kontakt mit Passagieren und Flugzeugen stehen, ab sofort sukzessive gegen das Corona-Virus geimpft werden. Die erste Gruppe von Crew-Mitgliedern hat ihre Impfung vergangene Woche erhalten. Damit verbessert die Airline - so heißt es in einer Medienmitteilung - weiter die Sicherheit für Passagiere entlang der gesamten Reise – durchgeführt werden die Impfungen in Zusammenarbeit mit den türkischen Ministerien für Tourismus und Gesundheit.

Alle Flugzeuge von SunExpress sind mit hoch-effizienten HEPA-Filtern ausgestattet, die in ähnlicher Weise auch in OP-Sälen von Krankenhäusern eingesetzt werden und die die Luft alle drei Minuten mit einem Erfolg von 99,97 Prozent von allen bekannten Viren wie auch Covid-19 reinigen. Darüber hinaus desinfiziert das Unternehmen die Flugzeuge vor jeder Strecke, heißt es in der Medienmitteilung weiter.

Alle Crew-Mitglieder und Gäste an Bord tragen zu jeder Zeit eine medizinische Maske. Flugbegleiter verteilen Desinfektionstücher an alle Passagiere. Während Flügen unter zwei Stunden Dauer gibt es aktuell keinen Snack-Service. Bei Flügen über zwei Stunden stehen verpackte Getränke und Snacks zur Auswahl. Um den Kontakt an Bord zu minimieren, lässt sich mit Kredit- und Debit-Karten zahlen. Gäste haben auch die Möglichkeit, Vorbestellungen vor dem Flug vorzunehmen.

Nicht zuletzt gibt es das Bordmagazin SunTimes derzeit nicht in gedruckter Form – dafür steht eine digitale Version über App für Smartphones und Tablets zur Verfügung – gleiches gilt für das SunShop/SunCafe Magazin.

(red / SunExpress)