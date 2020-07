Sicher fliegen trotz Corona: SunExpress legt Angebot an Bord neu auf

Fokus auf Sicherheit und Wohlbefinden: SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, passt den Service an Bord an, um seinen Passagieren noch mehr Sicherheit und Komfort zu bieten. Bereits im Juni hat die Fluggesellschaft nationale und internationale Flüge ab der Türkei wieder aufgenommen und erweitert ihr Streckennetz im August wieder auf 51 Ziele in Europa und der Türkei.

Das Buy-on-Board Portfolio wurde unter Berücksichtigung höchster Standards überprüft und zum Schutz der Fluggäste angepasst. Das SunCafe-Menü auf internationalen Flügen umfasst im Sommer wie gewohnt eine Auswahl an warmen Mahlzeiten wie vegane Lasagne oder ein Hühnersandwich sowie verschiedene süße und herzhafte Snacks und heiße und kalte Getränke. Alle Mahlzeiten sind einzeln verpackt, um den Passagieren größtmögliche Sicherheit zu bieten. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, wurden zudem gedruckte Menükarten sowie Zeitschriften aus den Sitztaschen entfernt. Das aktuelle Menü können Gäste vor dem Flug auf der Website einsehen. Aufgrund staatlicher Vorgaben bietet SunExpress auf Inlandsflügen derzeit keine Mahlzeiten an.

SunExpress legt großen Wert darauf, dass sich alle Fluggäste an Bord wohlfühlen können und die Crews halten sich an strenge Vorgaben: Zusätzlich zur Maskenpflicht, sind alle Toiletten an Bord der modernen Boing 737-Flugzeuge mit Desinfektionmittelspendern ausgestattet und Gäste sind angehalten, sich während der Reise regelmäßig die Hände zu waschen. Die Fluggesellschaft verteilt zudem beim Einsteigen an alle Passagiere Handdesinfektionstücher und auf Wunsch werden zusätzliche Gesichtsmasken zur Verfügung gestellt.

Alle Lebensmittel- und Getränkewagen werden vor und nach jedem Flug gründlich desinfiziert und um mögliche Berührungspunkte weiter zu reduzieren, ist das Handgepäck derzeit auf wichtige persönliche Gegenstände wie Laptoptaschen, kleine Handtaschen oder Babybedarf beschränkt. Alle weiteren Gepäckstücke wie beispielsweise Handgepäckskoffer werden im Frachtraum transportiert.

(red / SunExpress)