Europäische Initiative E4FC fordert neue EU-Luftverkehrs-Strategie für fairen Wettbewerb

Die Wettbewerbsinitiative der Europäischen Luftfahrt, "Europeans for Fair Competition (E4FC)", fordert in einem am Dienstag (4. Mai) veröffentlichten Positionspapier eine neue Luftfahrt-Strategie für die Europäische Union. Das Manifest wurde während eines Webinars mit namhaften Vertretern aus EU-Parlament und EU-Kommission vorgestellt, teilte die Vereinigung Cockpit mit.