Lasthaken für Bell 505 erhält EASA-Zertifizierung

„Die Zulassung des Lasthakens ist eine wichtige Verbesserung für den Hubschrauber und schafft zusätzliche Möglichkeiten für Versorger und im Bereich öffentliche Sicherheit“, äußerte Duncan Van De Velde, Geschäftsführer für Europa & Russland. „Die Bell 505 ist vielseitig einsetzbar und einfach umzurüsten. Der Lasthaken bietet unseren Kunden aus dem Versorgungsbereich zusätzliche Möglichkeiten.“

Im November 2018 testete der schwedische Hubschrauberbetreiber Storm Heliworks AB den Lasthaken der 505 in Kanada. Das Unternehmen führte verschiedene Spezialoperationen wie das Errichten und Freischneiden von Hochspannungsleitungen, Waldüberwachungen, Mückenbekämpfung, Löscharbeiten und andere Einsätze durch.

„Unsere Erfahrungen mit der 505 waren äußerst positiv. Für unsere Zwecke eignet sich der Hubschrauber hervorragend“, sagte Dennis Sundqvist, Stellvertretender Flugbetriebsleiter bei Storm Heliworks. „Für unsere Aufgaben sind Lasthaken von unschätzbarem Wert. Die Bell 505 ist der leistungsstärkste Helikopter dieser Größe, den wir je geflogen sind. Wir freuen uns, dass dieser zusätzliche Einsatzbereich zugelassen wurde.“

Rocky Mountain Rotors, ein Bell-Helikopterbetreiber in Nordamerika, nutzt seine 505 mit Lasthaken zur Durchführung von Luftrettungsdiensten (SAR) und für Aufträge von Versorgern. Das Unternehmen ist einer der führenden Helikopterdienstleister in Montana, Wyoming und Idaho und beschreibt seine Erfahrung mit dem Hubschrauber wie folgt: „Die Bell 505 ist sehr vielseitig einsetzbar“, sagte Mark Taylor, Gründer, Mitbesitzer und Chefpilot bei Rocky Mountain Rotors. „Wir mussten sie schon öfter von einem Passagierhubschrauber in einen Transporthubschrauber umwandeln. Meist erfolgte dies bei Luftrettungseinsätzen. Die Leistungsfähigkeit des Hubschraubers ist beeindruckend.“

„Der Unterschied in den Betriebskosten zwischen einer 505 und einem längeren einmotorigen Hubschrauber ist beträchtlich“, so Taylor. „Wenn ich größere Lasten transportieren muss, greife ich auf ein größeres einmotoriges Modell zurück, aber die 505 kann bei deutlich geringeren Betriebskosten in vielen Bereichen mithalten. Die Wettbewerbsfähigkeit in einer zerklüfteten Landschaft, wie wir sie in Montana vorfinden, ist definitiv ein Plus.“

(red / Bell)