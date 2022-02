Weltweite Flotte der Bell 505 erreicht 100.000 Flugstunden

Bell Textron Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), hat bekanntgegeben, dass die Bell 505 weltweit 100.000 Flugstunden erreicht hat. Seit der ersten Auslieferung einer Bell 505 an einen Kunden 2017 hat Bell weltweit mehr als 360 Bell 505 ausgeliefert. Der Bell 505 gilt als Nachfolger des erfolgreichen Bell 206 Jet Ranger.

"Aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten beeindruckt die Bell 505 seit ihrer Inbetriebnahme Betreiber weltweit", sagte Lane Evans, Direktor für den Vertrieb und Support der Bell 505. "Dieser bedeutende Erfolg spiegelt die Wertschätzung unserer Kunden für die Plattform und ihre Vielseitigkeit wider, da sie Privat-, Versorgungs- und Trainingsflüge sowie Einsätze im Bereich der öffentlichen Sicherheit ermöglicht."

Die Bell 505 verbindet nach Angaben des Herstellers neueste Technologien der Bordelektronik und Triebwerksregelung mit einer großen offenen Kabine, die allen Passagieren einen Panoramablick bietet. Die voll integrierte Avioniksuite G1000H NXi und der von einem Dual Channel-FADEC gesteuerten Safran Arrius 2R-Motor ermöglichen erfahrenen und unerfahrenen Piloten gleichermaßen eine optimale Lageerkennung und erleichtern die Arbeitsbelastung für eine erfolgreiche Bewältigung verschiedenster Flugszenarien.

Fabrice Condamine, Vice President für das Arriel & Arrius-Programm bei Safran Helicopter Engines sagte: "Wir sind sehr stolz darauf, dass die Bell 505 mit unserem Arrius 2R-Motor im Bereich der Leichthubschrauber mittlerweile breit aufgestellt ist. Die rechtzeitige Bereitstellung der besten Motorenlösung ist für uns weiterhin von größter Bedeutung. Wir freuen uns über die Entwicklung unserer Beziehung mit Bell."

Kürzlich konnte das Bell 505-Team die 60. Auslieferung in Europa an die montenegrinische Luftwaffe, den ersten Verkauf einer 505 NXi in die Slowakei und die erste Lieferung an die indonesische Marine feiern. Der Hubschrauber wird mittlerweile von Betreibern in 59 Ländern eingesetzt, darunter Mexiko, Polen, die Tschechische Republik und Neuseeland.

(red / Bell)