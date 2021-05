Singapore Airlines will klimaneutral fliegen

Singapore Airlines Gruppe hat auch während der Covid-19-Pandemie mehrere Projekte zur Unterstützung ihrer Nachhaltigkeitsziele verfolgt. So wurde beispielsweise die Installation von Solarpanels auf allen ihren Bürogebäuden in Singapur abgeschlossen.

Seit dem vergangenen Jahr bietet Singapore Airlines neue regionale Menüs in der Economy Class an, die in nachhaltigen Papierverpackungen und mit Bambusbesteck serviert werden und dadurch die Menge an Einwegplastik in der Kabine reduzieren. Diese Verpackungen wiegen 50 Prozent weniger und senken somit auch den Treibstoffverbrauch. Zudem wird alles, vom Geschirr bis zu den Lebensmittelabfällen, in einem Öko-Fermenter entsorgt und dort in Energiepellets umgewandelt, die fossile Brennstoffe und Kohle ersetzen können.

Goh Choon Phong, Chief Executive Officer bei Singapore Airlines sagte: „Wir haben uns auch während der Covid-19 Pandemie auf unsere Nachhaltigkeitsziele konzentriert. Wir wissen, dass dies auch für unsere Kunden und unsere Belegschaft ein zunehmend wichtiges Thema ist. Mit der Zusage, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, untermauern wir die Vorreiterfunktion der Singapore Airlines Gruppe bei diesem Thema und bekräftigen unser Engagement, Wege zu finden, die Umweltbelastung zu verringern.

Investitionen in neue Flugzeuge sind derzeit der effektivste und direkteste Weg für Fluggesellschaften, ihre Emissionen zu reduzieren. Die Flotte der Singapore Airlines Group hat ein Durchschnittsalter von unter sechs Jahren und ist damit eine der jüngsten weltweit. Im vergangenen Jahr haben wir 45 ältere Flugzeuge ausgemustert. Wir werden sie schrittweise durch Flugzeuge der neuen Generation ersetzen, die bis zu 30 Prozent treibstoffeffizienter sind und so unsere Emissionen in den kommenden Jahren deutlich senken werden. Allerdings können wir unsere Ziele nicht allein erreichen. Wir werden weiterhin mit Regierungen, der Luftfahrtindustrie und Partnern wie Flugzeugherstellern, Technologieanbietern und Treibstofflieferanten zusammenarbeiten, sowohl in Singapur als auch weltweit. Wir müssen gemeinsam an Grenzen gehen und innovative Lösungen finden, die uns helfen, unsere Ziele auf diesem Weg zu erreichen."

Wie die Singapore Airlines Gruppe Netto-Null-Emissionen bis 2050 erreichen will

Die Flugzeugflotte der Singapore Airlines Gruppe hat ein Durchschnittsalter von fünf Jahren und zehn Monaten und die Gruppe investiert stetig in neueste Technologien. Das Auftragsbuch umfasst Modelle der neuen Generation wie die A350-900 und die A320neo-Familie von Airbus sowie die 777-9, 787-Familie und 737-8 Max von Boeing. Diese Flugzeuge sind bis zu 30 Prozent treibstoffeffizienter und haben im Vergleich zu älteren Modellen geringere Kohlenstoffemissionen. Außerdem liegt der Fokus darauf, die Treibstoffeffizienz durch verbesserte operative Abläufe zu erhöhen. So hat die Singapore Airlines Gruppe in technische Verbesserungen für Flugzeughüllen und Triebwerke investiert, die den Luftwiderstand reduzieren und die Effizienz der Triebwerke verbessern. Die Fluggesellschaften der Gruppe streben kontinuierlich nach einer Verbesserung der Treibstoffproduktivität. Erreicht wird dies durch Maßnahmen wie die Reduzierung des Treibstoffverbrauchs durch Gewichts-Management der Flugzeuge und der Optimierung von Flugrouten. Zudem ebnen Innovationen in den Bereichen Technologie und Datenanalyse den Weg für weitere signifikante Verbesserungen des Umwelteinflusses der Gruppe.

Singapore Airlines ist seit 2011 aktives Mitglied der Sustainable Aviation Fuel Users Group (SAFUG). Im Jahr 2017 führte die Airline eine Reihe von „grünen“ Testflügen von San Francisco nach Singapur ein, bei denen nachhaltige Treibstoffe, treibstoffsparende Flugzeuge und optimierte Maßnahmen des Luftverkehrs-Management zum Einsatz kamen. Im Jahr 2020 arbeitete Singapore Airlines mit dem Stockholmer Flughafen Swedavia zusammen und setzte bei Flügen von Stockholm nachhaltige Treibstoffe ein. Diese Aktivitäten haben dazu beigetragen, das Verständnis des Konzerns für die Logistik und von erneuerbaren Treibstoffen zu verbessern. Singapore Airlines arbeitet aktiv mit Partnern und Stakeholdern zusammen, um nach Möglichkeiten zu suchen, die Verwendung nachhaltiger Treibstoffe im gesamten Singapore Airlines Gruppen Netzwerk auszuweiten.

Über die Reduzierung der direkten Emissionen hinaus, spielt auch die Kompensation von Kohlenstoffemissionen eine wichtige Rolle. Die Singapore Airlines Gruppe ist Teil des Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), welches das Wachstum der Kohlenstoffemissionen der Branche ab 2020 begrenzen soll. Die Kompensation ist nicht nur mittelfristig besonders wichtig, sondern bleibt auch langfristig relevant, um die verbleibenden Emissionen zu mindern. Um qualitativ hochwertige Kohlenstoffkompensationen zu sichern, wird die Gruppe weiterhin Wege mittels Partnerschaften prüfen, die es ihr ermöglichen, qualitativ hochwertige CO2-Kompensationsanlagen zu beziehen. Auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen bis 2050 wird die Singapore Airlines Gruppe weiterhin mit gleichgesinnten Partnern zusammenarbeiten, um eine robuste nachhaltige Lieferkette für Treibstoffe und einen nachhaltigen Kohlenstoffmarkt zu entwickeln. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern in Singapur, um einen ganzheitlichen Dekarbonisierungsplan zu entwickeln, der das Ziel Singapurs ergänzt, das Luftverkehrsdrehkreuz des Landes zu stärken und seinen Wettbewerbsvorteil auch in Zukunft zu erhalten.

(red / SQ)