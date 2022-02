Singapore Airlines startet Pilotprojekt mit nachhaltigem Treibstoff

Singapore Airlines, die Zivilluftfahrtbehörde von Singapur CAAS sowie die globale Investmentgesellschaft Temasek mit Sitz in Singapur haben sich im Rahmen eines Pilotprojekts für die Lieferung von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff (SAF) für ExxonMobil als Lieferant entschieden. Ab dem dritten Quartal 2022 sollen alle Flüge von Singapore Airlines und Scoot ab Singapur mit nachhaltigem Flugzeugtreibstoff abheben. Es wird erwartet, dass durch die Verwendung dieses nachhaltigen Treibstoffs während des einjährigen Pilotprojekts etwa 2.500 Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden, so die Airline in einer Aussendung.