Südtiroler Unternehmen versorgt Berghütten mit Drohnen

"Mit unserem Lieferdienst sind wir nun in der Lage, Waren in entlegene Gebiete zu bringen, die normalerweise nur zu Fuß oder mit dem Hubschrauber erreichbar sind", heißt es von FlyingBasket.

Man liefere frische Lebensmittel mit der Drohne FB3 zu Schutzhütten und Restaurants an schwer zugänglichen Orten. FlyingBasket FB3 ist in der Lage, bis zu 100 kg an Waren wie Lebensmittel und Wasser zu transportieren, um Hütten zu versorgen, heißt es seitens des Unternehmens.

"Aber auch Land- und Forstwirte können von unserem Service profitieren. Ein Beispiel dafür ist der Transport einer Motorsäge und einer Seilwinde, den wir durchgeführt haben. In nur wenigen Minuten konnte die Drohne 400 Höhenmeter überwinden, vom Tal bis in den Wald am Berghang, wo sie gebraucht wurde. In den Jahren zuvor musste der Landwirt aus dem Wipptal diese mit reiner Muskelkraft hochbringen."

(red / FlyingBasket)