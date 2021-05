TFC German Flight Camp geht wieder an früheren Eigentümer

Die Zeitfracht Gruppe übergibt die Flugschule TFC German Flight Camp an eine Investorengruppe um den früheren Eigentümer Christian Käufer und die in Mülheim ansässige WDL Gruppe. Zeitfracht hatte das Unternehmen vor der Covid-19-Pandemie im Frühjahr 2020 übernommen und ausgebaut. Mit der Übergabe am Montag an den ursprünglichen Eigentümer, der auch in den vergangenen Monaten die Schule als Geschäftsführer leitete, hat die Flugschule jetzt optimale Voraussetzungen für eine Weiterentwicklung in einem veränderten Umfeld erlangt, teilte Zeitfracht in einer Aussendung mit.