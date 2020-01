Zeitfracht-Gruppe übernimmt die Flugschule der TFC-Käufer

Für Zeitfracht sind vor allem die Ausbildungsangebote für die ATPL- und die MPL-Lizenzen wichtig für German Airways. Mit dem Kauf wird die Ausbildung der eigenen Piloten auf höchstem Qualitätsniveau sichergestellt. Die Zeitfracht-Gruppe übernimmt auch die

15 Schulungsflugzeuge der TFC-Käufer. Die bereits bestehenden Ausbildungsprogramme zum Verkehrsflugzeugführer werden ebenfalls unverändert angeboten. Das 1981 gegründete Schulungsunternehmen mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war bislang im Besitz der Gründerfamilie. Geschäftsführer Christian Käufer, Sohn des Firmengründers Rolf Käufer, bleibt weiterhin in seiner Position als Geschäftsführer.



Dominik Wiehage, COO der Zeitfracht-Gruppe: „TFC-Käufer ist ein bestens eingeführtes Unternehmen mit einem hervorragenden Ruf in der Branche. Uns war es wichtig, dass wir uns diese Kompetenz für die Piloten unserer Flugbetriebe nachhaltig sichern und auch in Zukunft weiterhin gut ausgebildetes Personal haben werden. Dazu gehört aber auch, dass wir innerhalb von TFC-Käufer auf Kontinuität setzen. Wir freuen uns also auf eine Zusammenarbeit, die am Ende doch viel enger wird als ursprünglich geplant."



Christian Käufer, Geschäftsführer von TFC-Käufer: „In der Luftverkehrsbranche gibt es gerade sehr viele Veränderungen. Umso wichtiger ist es für unser Unternehmen, einen starken Partner an der Seite zu haben. Mit Zeitfracht sind wir bereits länger im Gespräch und haben uns jetzt gemeinsam auf eine Übernahme der Flugschule verständigt. Bei diesem Schritt war beiden Seiten sehr wichtig, dass bei TFC-Käufer die Kontinuität gewahrt bleibt."



Der Name TFC-Käufer steht in der Branche für professionelle Flugausbildung aus Leidenschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TFC-Käufer sind ausgewiesene Experten mit hoher Fachkompetenz, die kreativ und mit großem Einsatz optimale Ergebnisse schaffen – und denen die Arbeit und das Fliegen Spaß macht. Mit Know-how und Engagement schafft das TFC-Team Sicherheit für die Luftfahrt, für die Schüler und für die Kunden.

