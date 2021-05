Tunisair hat Flüge nach Libyen wieder aufgenommen

Nordafrikanische Fluggesellschaft fliegt wieder in das benachbarte Bürgerkriegsland.

Seit mittlerweile acht Jahren wird Libyen von einem blutigen Bürgerkrieg überschattet, in dem auch Kräfte der Terrorgruppe Islamischer Staat aktiv sind. Die meisten (westlichen) Fluggesellschaften haben daher ihre Flüge nach Libyen bereits lange eingestellt. Auch Tunisair strich ihre Verbindungen in das Nachbarland bereits vor längerer Zeit.

Doch nun hat Tunisair ihre Flüge in das Bürgerkriegsland wieder aufgenommen. Auf ihrer Facebookseite veröffentlichte die Fluggesellschaft ein Video, wie eine Maschine am gestrigen Sonntag nach der Landung in Bengasi traditionell von der Flughafenfeuerwehr mit Wasserfontänen begrüßt wurde.

Künftig seien auch wieder Flüge in die Hauptstadt Tripolis geplant, heißt es.

(red)