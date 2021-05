Wizz Air kündigt Sommerflugplan 2022 an

Nach eigenen Angaben verfügt Wizz Air über, Zitat, "genügend Cash-Reserven" und kommt damit "finanziell stabil" durch die Krise. Allein im Jahr 2020 wurden 16 Basen eröffnet und zahlreiche Routen neu aufgenommen, heißt es in einer Erklärung. Man sei "bestens auf die Zeit nach der Pandemie vorbereitet" und könne "innerhalb kürzester Zeit wieder 80 Prozent der Kapazität erreichen".

Nach einer so langen Zeit in den eigenen vier Wänden sehnen sich die Österreicher nach einem Urlaub am Strand, meint man bei Wizz Air. Dafür bieten sich Flüge zu den wunderschönen griechischen Inseln wie Kreta oder Mykonos an. Auch auf dem Festland hat Wizz Air mit Destinationen wie Athen, Nizza und Valencia ein tolles Angebot für den perfekten Sommerurlaub. Für Städtetrips bietet WIZZ Verbindungen zu zahlreichen europäischen Städten wie Madrid, Rom und Barcelona im Sommerflugplan 2022 an. Die über 60 neuen Destinationen sind direkt auf wizzair.com buchbar.

(red / W6)