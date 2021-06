Lufthansa öffnet First Class Lounge am Frankfurter Flughafen wieder

Mit dem Sommer steigt die Reiselust: Sinkende Infektionszahlen und weitere Lockerungen der Reiserestriktionen sorgen dafür, dass wieder mehr Menschen fliegen wollen. Lufthansa nimmt die steigenden Buchungszahlen zum Anlass, zum 1. Juni die Lufthansa First Class Lounge im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens wieder zu eröffnen.

Entspannt auf den Abflug warten

Die Lounge bietet einen exklusiven und komfortablen Rückzugsort. Hier können Reisende entspannt auf den Abflug warten. Das Produktangebot in den Lounges wurde unter Berücksichtigung aktueller Auflagen angepasst. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist übergangsweise nur außerhalb der Lounges erlaubt. In der First Class Lounge gibt es ein Take-Away Angebot, mit einer guten Auswahl an Getränken und Speisen. Sobald die behördlichen Auflagen es zulassen, wird der beliebte á la carte“ Service wiederaufgenommen, betont man bei Lufthansa.

First Class Gäste können ab sofort auch den gewohnten persönlichen Service in Anspruch nehmen. Die First Class Lounge hat täglich von 6 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet.

Lufthansa Lounges öffnen ihre Türen für Gäste

Bereits jetzt können Lufthansa Gäste einige Lounges in Deutschland und International, wie zum Beispiel New York, nutzen. In den nächsten Wochen öffnen dann sukzessive weitere Lufthansa Lounges ihre Türen. Auch die Öffnung des First Class Terminals und der damit verbundene Limousinen Service stehen in Kürze wieder zur Verfügung. Eine Vielzahl von Maßnahmen, wie zum Beispiel Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sorgen dafür, dass der Lounge Aufenthalt erhöhten Hygiene- und Sicherheitsstandards entspricht.

Weitere Informationen zu den Lounges und den Bedingungen vor Ort erhalten Reisende auf https://www.lufthansa.com/de/de/lounges.

(red / LH)