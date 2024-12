Lufthansa Allegris Sitze ab sofort für Flüge ab 30. März 2025 gezielt buchbar

Ab sofort haben Reisende die Möglichkeit, Flüge ab dem 30. März 2025 mit der neuen Kabinenausstattung auf der Langstrecke, Lufthansa Allegris, ganz gezielt zu buchen und spezielle Allegris-Sitze auszuwählen. Die ersten Strecken, auf denen eine gezielte Buchung von Allegris-Sitzen angeboten wird, sind Flüge von München nach Shanghai, San Francisco und Chicago. In den folgenden Wochen und Monaten kommen schrittweise immer mehr Ziele hinzu, für die eine gezielte Auswahl des individuellen Sitzes möglich ist.

Bei Buchungen in der Business Class bleibt die Reservierung des Classic Seats kostenfrei. Dieser bietet alle Vorzüge der neuen Allegris Reiseklasse. Optional können Fluggäste Sitze mit Zusatzkomfort (die Business Class Suite, der Extra Space Seat mit besonders viel Platz, der Privacy Seat am Fenster und das Extra Long Bed mit 2,20 Metern Liegefläche) gegen einen Aufpreis ebenfalls über die Sitzplatzreservierung vorab buchen. Sie haben hier die Wahl zwischen dem Privacy Seat und dem Extra Long Bed bereits ab 100 Euro sowie dem Extra Space Seat ab 130 Euro.

Die Lufthansa Business Class Suite mit einer persönlichen Garderobe zeichnet sich durch höhere Wände, Schiebetüren, erweitertem persönlichen Freiraum und einem bis zu 68 Zentimeter großen Monitor aus. Ab 400 Euro können Reisende diese Option vorab reservieren. Economy Class Fluggäste können schon ab 50 Euro einen Sitz mit mehr Beinfreiheit reservieren.

In der First Class sind die Suiten wie bisher vorab kostenlos reservierbar. Ein Aufpreis ab 1900 Euro wird nur dann berechnet, wenn Gäste die große Suite Plus zur Einzelnutzung reservieren möchten. Die Suite Plus verbindet zusätzlich höchsten Komfort für den Einzelgast, mit der einzigartigen Möglichkeit, auch gemeinsam mit einer Reisepartnerin oder einem Reisepartner in einer Suite zu reisen. In diesem Fall können First Class Gäste exklusiv über die First Class Hotline zu speziellen Tarifen buchen.

Die Preise für Sitzplatzreservierungen bei Allegris im Einzelnen:

First Class: Aufpreis für die Einzelnutzung der Suite Plus: ab 1900 Euro

Business Class:

- Privacy Seat und Extra Long Bed ab 100 Euro

- Extra Space Seat ab 130 Euro

- Business Class Suite ab 400 Euro

- Privacy Seat und Extra Long Bed ab 100 Euro - Extra Space Seat ab 130 Euro - Business Class Suite ab 400 Euro Economy Class Sitz mit mehr Beinfreiheit:

- ab 50 Euro

Ganz besondere Vorteile genießen die treuesten Lufthansa Group Kundinnen und Kunden, für die je nach Status bis zu 80 Prozent der Sitzoptionen in der Business Class kostenfrei wählbar sind.

Die Allegris Business Class wurde erst kürzlich mit dem German Design Award 2024 ausgezeichnet.

(red / LH)