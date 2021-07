Boeing 737 muss vor Hawaii notwassern

Die Boeing 737-200 der Transair (operated by Rhoades Aviation) mit dem Kennzeichen N810TA befand sich als Flug T4-810 auf dem Weg von Honolulu nach Kahului. An Bord der Frachtmaschine befanden sich lediglich die beiden Piloten. Kurz nach dem Start meldete die Cockpitcrew in 2.000 Fuß Höhe einen Triebwerksausfall und teilten dem Fluglotsen ihre Absicht mit, zum Flughafen zurückzukehren. Doch die Maschine erreichte den Flughafen nicht mehr. Rund drei nautische Meilen vor dem Airport führten die Piloten eine Notwasserung durch. Die Crew wurde gerettet und in ein Krankenhaus gebracht.

Das NTSB hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Über die Maschine

Die verunfallte Maschine wurde im Jahr 1975 gebaut und flog zunächst für Pacific Western Airlines und später für Canadian Airlines. Es folgten Einsätze bei Canair, Royal Aviation und TransMile, ehe die Maschine im Jahr 2014 von Transair übernommen wurde.

Über Trans Air

Transair wurde 1982 gegründet und führt mit Boeing 737-200 sowie Short 360 reguläre Frachtflüge sowie Frachtcharter zwischen den hawaiianischen Inseln durch.

