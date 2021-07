Condor nimmt Flugverbindungen nach Kanada wieder auf

Zu Kanadas Grenzöffnung bringt Deutschlands - nach eigenen Angaben - beliebtester Ferienflieger Reisende ab dem 7. September 2021 wieder nach Toronto in Ontario und Halifax in Nova Scotia. Von Frankfurt fliegt Condor montags, donnerstags und samstags nach Toronto sowie montags und donnerstags nach Halifax. Von dort aus können Gäste mit dem Condor-Partner WestJet zehn weitere Ziele in Kanada bequem erreichen. Die Flüge sind bereits buchbar.