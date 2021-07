Condor mit kostenfreiem Vorabend Check-in in Frankfurt am ersten Ferienwochenende

Der Ferienflieger Condor bietet für das erste Sommerferienwochenende in Hessen für alle Abflüge ab Frankfurt die Möglichkeit, den Vorabend Check-in kostenfrei zu nutzen. Für alle über 50 Abflüge am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag können Reisende sich von jeweils 18:00 bis 20:00 Uhr am Vorabend des Fluges einchecken, ihr Gepäck aufgeben, die notwendigen Reisedokumente vorlegen und ihre Bordkarte direkt erhalten. Der Service wird am Flughafen Frankfurt in Terminal 1, Halle C, an den Schaltern 752 und 753 angeboten. Die Gebühr in Höhe von 5 Euro pro Person für den Vorabend Check-in Service fällt für die Abflüge am 16. bis einschließlich 18. Juli nicht an, teilte die Airline mit.