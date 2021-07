Ethiopian führend in Afrika im Passagier- und Frachtverkehr

CEO Ethiopian Airlines Group, Tewolde GebreMariam, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, dass wir auch während der globalen Pandemie-Krise, die die Luftfahrtindustrie erschüttert hat, unsere Führungsrolle beibehalten konnten. Dies ist ein Beweis für unsere Widerstandsfähigkeit und Agilität. Wir freuen uns über die Rolle, die wir im Kampf gegen die Pandemie gespielt haben, indem wir die dringend benötigte Flugverbindung innerhalb Afrikas und mit dem Rest der Welt ohne Flugunterbrechung aufrechterhalten haben. Wir retten Leben durch den Lufttransport von medizinischen Hilfsgütern und Impfstoffen."

Ethiopian Airlines führte die Liste mit dem höchsten Passagieraufkommen an, das über den Addis Abeba Bole International Airport transportiert wurde. Insgesamt wurden 5,5 Millionen Passagiere über den Flughafen befördert. Von diesem Verkehr transportierte Ethiopian 5,2 Millionen Passagiere, die restlichen Passagiere wurden von anderen Fluggesellschaften befördert. Das Frachtterminal hat im Jahr 2020 mehr als 500 Tausend Tonnen Fracht umgeschlagen. Ethiopian führte auch die Liste der am besten angebundenen Länder Afrikas an, was auf die große Anzahl von Direktflügen der Ethiopian Airlines innerhalb des Kontinents zurückzuführen ist, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

(red / ET)