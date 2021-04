Ethiopian Airlines testet als erste afrikanische Airline IATA Travel Pass

Mit der Wiederaufnahme des Reiseverkehrs benötigen Reisende genaue COVID-19-bezogene Informationen wie Test- und Impfstoffanforderungen, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Die IATA Travel Pass-Initiative hilft dabei, die Echtheit der von den Reisenden vorgelegten Testinformationen zu überprüfen, was für die Gewährleistung der Sicherheit der Passagiere bei gleichzeitiger Einhaltung der Einreisebestimmungen der Länder unerlässlich ist.

Der Test wird seit dem 25. April 2021 auf Flügen von Addis Abeba nach Washington DC und Toronto sowie auf Flügen von London und Toronto nach Addis Abeba durchgeführt. Ethiopian hat seine gesamte Geschäftstätigkeit digitalisiert, um physischen Kontakt zu vermeiden und die Ausbreitung der Pandemie zu bekämpfen, und startet nun diese Initiative, die es den Passagieren ermöglicht, ein unvergleichliches Flugerlebnis zu genießen.

In Bezug auf die Erprobung des IATA-Reisepasses sagte Tewolde GebreMariam, Group CEO von Ethiopian Airlines: "Digitale Technologie ist entscheidend, um viele der Probleme zu lösen, die durch die Pandemie entstehen. Wir freuen uns, dass wir unseren Passagieren neue digitale Möglichkeiten bieten, um den Flugverkehr vollständig und sicher wiederaufzunehmen. Unsere Kunden werden mit dem digitalen Reisepass ein effizientes, kontaktloses und sichereres Reiseerlebnis genießen. Als eine Fluggesellschaft, bei der Sicherheit an erster Stelle steht, sind wir die erste afrikanische Fluggesellschaft, die der Travel Pass-Initiative der IATA folgt, um das Reisen zu erleichtern. Die neue Initiative wird das Vertrauen der Reisenden in das Reisen erhöhen, die Regierungen dazu ermutigen, ihre Grenzen wieder zu öffnen und den Neustart der Branche beschleunigen.''

Nick Careen, IATA Senior Vice President for Airport, Passenger, Cargo and Security, ergänzt: "Ethiopian Airlines zeigt einmal mehr seine Führungsposition in Afrika, indem sie als erste Fluggesellschaft einen Live-Test des IATA Travel Pass durchführt. Die Erprobung wird dazu beitragen, bei Regierungen und Reisenden Vertrauen zu schaffen, dass digitale Gesundheits-Apps sicher und bequem zum Neustart der Luftfahrt beitragen können. Die App bietet Reisenden einen One-Stop-Shop, der sie bei der Einhaltung der neuen Reiseregeln unterstützt. Und für Regierungen eine vollständige Sicherheit in Bezug auf die Identität des Passagiers und die Authentizität der vorgelegten Reiseausweise. Wir fordern die Regierungen in Afrika auf, die Akzeptanz digitaler Gesundheitsausweise für Reisen auf dem gesamten Kontinent zu beschleunigen."

Der Reisepass wird dabei helfen, einen digitalen Reisepass zu erstellen, Test- und Impfbescheinigungen zu erhalten und zu überprüfen, ob sie für die Reiseroute ausreichend sind, und Test- oder Impfbescheinigungen mit Fluggesellschaften und Behörden zu teilen, um die Reise zu erleichtern. Die digitale Reise-App wird auch betrügerische Dokumente vermeiden und Flugreisen bequemer machen.

(red / ET)