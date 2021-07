Eurowings erweitert Winterangebot nach Nordeuropa

Mit Eurowings in den Norden Europas abheben: Mit gleich vier neuen Zielen ab Düsseldorf und Stuttgart macht Eurowings im Winterflugplan 2021/22 Reisen in den Norden Europas einfacher. In den Regionen um Tromsø (Norwegen), Rovaniemi (Finnland), Luleå und Kiruna (beide Schweden) erwarten Reisende aus Deutschland faszinierende Landschaften und Naturerlebnisse wie die Polarnacht, die Nordlichter oder extravagante Freizeiterlebnisse wie Hundeschlitten- oder Eisbrecherfahrten.



Ab dem größten Eurowings Standort Düsseldorf startet Eurowings am 4. Dezember erstmals in das norwegische Tromsø. Die Stadt liegt 344 Kilometer Luftlinie nördlich des Polarkreises, dies entspricht der geographischen Breite von Nordalaska. Als Reiseziel ist die Region vor allem wegen der Nordlichter attraktiv. Die Strecke Düsseldorf-Tromsø wird zu Preisen ab 49,99 Euro jeweils samstags angeboten, ab dem 21. Dezember auch dienstags. Zum Einsatz kommt ein Airbus A319.



Ebenfalls von Düsseldorf aus fliegt Eurowings ab dem 5. Dezember jeweils sonntags in das finnische Rovaniemi, das etwas südlicher als Tromsø in der Nähe des Polarkreises gelegen ist. Rovaniemi ist die Hauptstadt Lapplands und für Touristen aus Deutschland vor allem wegen der Nordlichttouren bekannt. Zu entdecken gibt es aber auch das Wissenschaftszentrum und Museum Arktikum, das mit seiner spektakulären Architektur und den Ausstellungen zur Geschichte und zum Leben im hohen Norden beeindruckt. Flüge ab Düsseldorf nach Rovaniemi sind ab 49,99 Euro für das oneway-Ticket zu haben.



Aus dem Süden Deutschlands sind im Winterflugplan 2021/22 die schwedischen Städte Kiruna und Luleå neu erreichbar: Beide fliegt Eurowings ab Stuttgart an. Start für Flüge nach Luleå ist am 1. Dezember 2021. Luleå liegt im Norden Schwedens und besticht mit seinen mystischen Polarlichtern und kristallklaren Eiswelten. Die Gegend bietet attraktive Freizeiterlebnisse wie Motorschlittensafaris, Polarlichttouren oder Fahrten mit dem Eisbrecher. Eurowings fliegt die Strecke Stuttgart-Luleå zu Preisen ab 49,99 Euro für das oneway-Ticket ab Anfang Dezember jeweils mittwochs und sonntags mit einem Airbus A319.



Kiruna, die nördlichste Stadt Schwedens, ist das zweite neue Ziel ab Stuttgart. In Kiruna herrscht vom 12.-31. Dezember Polarnacht. Besucher der Region können sich vor allem auf Aktivitäten wie Ski- und Hundeschlittenfahrten oder Schneeschuhwanderungen freuen. Ein Besuchermagnet ist außerdem das Eishotel in Jukkasjärvi: Es wird jedes Jahr ab Oktober wieder neu gebaut und im Dezember eröffnet. Eurowings fliegt ab dem 4. Dezember 2021 zu Preisen ab 49,99 Euro für das oneway-Ticket jeweils samstags nach Nordschweden.





Alle neuen Strecken sind bereits buchbar – unter www.eurowings.com und sehr schnell und bequem in der Eurowings App. Fluggäste reisen bei Eurowings maximal flexibel und sicher, die Airline hat europaweit vorbildliche Sicherheitskonzepte am Flughafen und an Bord der Flugzeuge eingeführt. Nähere Informationen sind hier zu finden: www.eurowings.com/de/informieren/aktuelles-hilfe/corona-informationen-hub.html

(red / EW)