Flughafen Hamburg: Eurowings baut Flugangebot nach Griechenland weiter aus

Kurz vor den Hamburger Sommerferien 2021 nimmt Eurowings zwei neue Ziele ab Hamburg Airport auf: Mykonos und Santorin. Somit reagiert die Fluggesellschaft auf die steigende Nachfrage und bietet ab heute zwei neue Urlaubsziele an, die erstmalig mit der Hansestadt verbunden sind. Zudem fliegt Eurowings weitere beliebte Ziele in Griechenland an: Korfu, Heraklion, Kos, Thessaloniki und Rhodos. Damit setzt die Fluggesellschaft auf einen klaren Favoriten des Sommers. Während Fluglinien und Flughäfen vielfach so tun als gebe es Corona nicht mehr, warnen Mediziner schon jetzt vor einer unkontrollierten Ausbreitung der besonders gefährlichen Delta-Variante durch die verstärkte Reisetätigkeit.

„Mit Mykonos und Santorin haben wir nun zwei ganz neue griechische Destinationen im Angebot. Griechenland gehört in diesem Sommer zu unseren beliebtesten Urlaubsregionen. Die Buchungszahlen gestalten sich sehr erfreulich“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Wir freuen uns ganz besonders, dass Eurowings zum Start in die norddeutschen Ferien das Flugangebot Richtung Griechenland um diese Urlaubsziele mit Sonnengarantie nochmal deutlich erweitert.“

„Pünktlich zum Ferienstart in Hamburg bieten wir unseren Gästen mit Santorin und Mykonos zwei neue Sonnenziele. Nach der langen Zeit von Lockdown und Reisebeschränkungen freuen wir uns als Eurowings Team darauf, unsere Passagiere wieder sicher, zuverlässig und mit bestmöglichem Service an ihr Ziel zu fliegen – sei es in den wohlverdienten Urlaub, zu Familie und Freunden oder auch zu Geschäftsterminen“, sagt Jens Ritter, Chief Operating Officer von Eurowings.

Santorin – Natur, Strand und ganz viel Inselidylle

Die Vulkaninsel ist ein beliebtes Reiseziel für Landschaftsfotografen – die Steilküsten und Kraterlandschaften sind ein beeindruckendes Motiv. Auch sonst bietet Santorin alles, was den Reiz Griechenlands ausmacht: Sonne, malerische Orte mit traditionell-griechischem Baustil, dazu gibt es ein Gläschen Wein und mediterrane Speisen.

Mykonos – Traumstrände im Ägäischen Meer

Die Insel im Ägäischen Meer ist berühmt für ihre wunderschönen Traumstrände. Neben den historischen Windmühlen ist auch die Hauptstadt Mykonos ein wahres Ausflugsziel für alle Besucher der Insel. Die Hauptstadt Chora ist ein wahres Shoppingparadies mit unzähligen Boutiquen. Wer tagsüber nach Abwechslung sucht, kann zusätzlich Sehenswürdigkeiten wie den Armenistis Leuchtturm entdecken oder die Sonne am Strand genießen.

Größtes Angebot durch Eurowings im Sommerflugplan 2021

Eurowings ist während des Sommerflugplans 2021 die Airline mit dem größten Angebot ab Hamburg Airport. Zum Start des Sommers sind bei Eurowings bis zu 40 Ziele mit insgesamt ca. 170 wöchentlichen Abflügen buchbar. Im weiteren Verlauf des Sommers sind sogar bis zu 50 Ziele mit insgesamt ca. 280 wöchentlichen Abflügen geplant. Flugtickets mit Eurowings nach Santorin und Mykonos sind ab sofort unter www.eurowings.com, über die Eurowings App sowie im Reisebüro buchbar.

(red / HAM)