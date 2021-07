Lufthansa Cargo modernisiert Infrastruktur für Road Feeder

Lufthansa Cargo hat mit der Modernisierung des Hochregallagers des Road Feeder Services einen weiteren großen Auftrag im Rahmen ihres Infrastrukturprogramms am Hub Frankfurt vergeben. Die beiden Unternehmen Vollert Anlagenbau und Körber haben vor kurzem das Vergabeverfahren für sich entschieden und werden künftig die Modernisierung der Mechanik, Steuerung und IT des Hochregallagers durchführen. Unterstützt wird Lufthansa Cargo bei dem Vorhaben planerisch durch die Firma Miebach Consulting.

„Die Modernisierung des RFS-Stackers ist ein weiterer wichtiger Bestandteil des umfangreichen Infrastrukturprogramms für das Logistikzentrum am Standort Frankfurt", erklärt Harald Gloy, Lufthansa Cargo Vorstand Operations und Personal. „Unsere Kunden im Bereich Road Feeder Services profitieren künftig von kürzeren Umschlagszeiten und einer effizienteren Abfertigung von Transporten per LKW. Mithilfe eines modernen IT-Umfelds stellen wir die Anpassungsfähigkeit des Hochregallagers in Bezug auf kommende technologische Entwicklungen sicher."

„Wir freuen uns sehr, dass wir bei diesem wichtigen und anspruchsvollen Infrastrukturprojekt der Lufthansa Cargo mitwirken werden", sagt Hans-Jörg Vollert, CEO von Vollert Anlagenbau, und ergänzt: „Wir bringen unsere gesamte Erfahrung von fast 100 Jahren bei Intralogistikkonzepten im Schwerlastbereich mit ein."

Dirk Hejnal, CEO Körber-Geschäftsfeld Supply Chain, betont: „Körbers weitreichende Expertise in der Supply Chain Technologie, in diesem Fall in den Bereichen Retrofit, Automatisierung und Software, erlaubt es uns, Lufthansa Cargo für dieses Projekt eine maßgeschneiderte Lösung zu liefern. Damit kann sie den hohen Ansprüchen von heute und morgen gerecht werden und einen besseren Kundenservice liefern."

Lufthansa Cargo wird das Logistikzentrum an ihrem Heimatdrehkreuz Frankfurt im Zuge ihres Infrastrukturprogramms „LCCevolution" modular weiterentwickeln und erneuern. Parallel erfolgen derzeit neben dem Neubau des Kunstlagers mehrere vorbereitende Maßnahmen für den Neubau des zentralen Hochregallagers im Lufthansa Cargo Center. Die Umbaumaßnahmen in den Bereichen Mechanik, Steuerung und IT-Systeme des rund 20 Jahren alten RFS-Hochregallagers starten im zweiten Quartal 2022. Zwei Regalbediengeräte werden durch neue Technologie ersetzt. Die Moving Truck Docks, die für die Be- und Entladung der LKWs mit ULDs notwendig sind, werden ebenfalls modernisiert. Der Abschluss der Umbauarbeiten des RFS-Stackers ist für Anfang Sommer 2023 avisiert. Die komplette Modernisierung des Lufthansa Cargo Centers soll 2029 abgeschlossen sein.

(red / LH Cargo)