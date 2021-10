Lufthansa Cargo nimmt zwei weitere Boeing 777F in Betrieb

Die Flotte von Lufthansa Cargo ist um zwei Maschinen des Typs Boeing 777 Freighter gewachsen. Die Flugzeuge haben jüngst die Luftfahrzeugkennzeichen D-ALFJ und D-ALFK erhalten und sind am Heimatdrehkreuz der Airline, dem Flughafen Frankfurt, stationiert.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden nun die Kapazität von insgesamt fünfzehn hocheffizienten Großraumfrachtern anbieten können“, sagte Dorothea von Boxberg, Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Cargo. „Auch in Zukunft werden wir unsere Frachter flexibel entsprechend der Kundenwünsche steuern. Gemeinsam mit den nun wieder wachsenden Beiladekapazitäten von Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings Discover bilden sie unser dichtes, weltumspannendes Netzwerk.“

Mit den beiden Neuzugängen zählt die Frankfurter Flotte von Lufthansa Cargo elf Großraumfrachtflugzeuge vom Typ Boeing 777F, hinzu kommen die Kapazitäten von vier Maschinen gleichen Typs, die vom Joint Venture AeroLogic betrieben werden.

Letzte MD-11 Europas fliegt mit Farewell-Livery

Auch der letzte verbliebene Dreistrahler der Lufthansa Group – zugleich die letzte in Europa registrierte Maschine vom Typ MD-11 – ist ab sofort in mit einem besonderen Design unterwegs.

"Last man standing" - die Ära der MD-11F bei Lufthansa geht in wenigen Wochen zu Ende - Foto: Austrian Wings Media Crew

Lufthansa Cargo bedankt sich für über 23 Jahre treue Dienste und schickt die

D-ALCC mit dem Gruß „Farewell“ und „Thank you, MD-11“ und auf ihrem Rumpf auf ihre letzten Umläufe nach Kairo, Tel Aviv, Chicago und New York. Die aktive Zeit des Musters bei Lufthansa wird mit der letzten Landung auf dem Flughafen Frankfurt am Mittag des 15. Oktober 2021 zu Ende gehen.

(red / LH Cargo)